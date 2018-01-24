Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Двое соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии задержаны, сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений", — заявила Петренко.
"Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила представитель СК.
Петренко также рассказала о мотивах самого нападавшего. "Ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы", — отметила она. В настоящее время в отношении обвиняемый находится под стражей по решению суда.