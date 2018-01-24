На Сахалине из-за циклона отменили пригородные поезда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. На Сахалине из-за циклона приостановили движение пригородных поездов, сообщает в среду пресс-служба пассажирской компании "Сахалин".
Мощный циклон обрушился на всю территорию Сахалина во вторник вечером. Скорость ветра достигает ураганных значений в 33 метра в секунду. В течение дня, по данным синоптиков, он распространится и на северные Курильские острова.
С вечера вторника на Сахалине закрыто несколько участков дороги на север. Полностью обесточены два села на западном побережье Сахалина и частично — в пригороде Южно-Сахалинска. Энергетики ведут восстановительные работы.
Ранее в МЧС сообщили, что непогода покинет острова 25 января. За последний месяц это уже четвертый мощный циклон на Сахалине.