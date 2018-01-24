На Сахалине из-за циклона отменили пригородные поезда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. На Сахалине из-за циклона приостановили движение пригородных поездов, сообщает в среду пресс-служба пассажирской компании "Сахалин".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в сутках 24 января пригородные поезда сообщением Пять углов — Южно-Сахалинск, Быков — Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск — Тихая, Тихая — Поронайск, Холмск — Чехов — Холмск, Южно-Сахалинск — Дальнее — Южно-Сахалинск отменены", — говорится в сообщении.

Мощный циклон обрушился на всю территорию Сахалина во вторник вечером. Скорость ветра достигает ураганных значений в 33 метра в секунду. В течение дня, по данным синоптиков, он распространится и на северные Курильские острова.

С вечера вторника на Сахалине закрыто несколько участков дороги на север. Полностью обесточены два села на западном побережье Сахалина и частично — в пригороде Южно-Сахалинска. Энергетики ведут восстановительные работы.

Ранее в МЧС сообщили, что непогода покинет острова 25 января. За последний месяц это уже четвертый мощный циклон на Сахалине.