В Северной Осетии установили личность угостившего сигаретой ребенка

НАЛЬЧИК, 24 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции Северной Осетии установили, что сигарету ребенку, курившему на распространенном в соцсетях видеоролике, дал его родной дядя, мужчина уже привлечен к административной ответственности, сообщает региональное МВД.

Ранее среди пользователей соцсетей в Северной Осетии получил распространение видеоролик, на котором маленький ребенок, сидя на коленях у взрослого, курит сигарету. Прокурор республики поручил организовать проверку по данному факту, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, в частности тому, как они исполняют свои родительские обязанности. Кроме того, будет дана оценка действиям органов системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении.

По данным МВД, по указанию министра внутренних дел Северной Осетии Михаила Скокова был проведен комплекс мероприятий по установлению лиц, вовлекших ребенка в опасные для его здоровья действия.

"Сигарету ребенку дал родной дядя, в отношении которого сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака" КоАП РФ", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает штраф до двух тысяч рублей.

"Сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа с родителями ребенка, семья взята на контроль", — отмечает МВД.