В Северной Осетии установили личность угостившего сигаретой ребенка

НАЛЬЧИК, 24 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции Северной Осетии установили, что сигарету ребенку, курившему на распространенном в соцсетях видеоролике, дал его родной дядя, мужчина уже привлечен к административной ответственности, сообщает региональное МВД.
По данным МВД, по указанию министра внутренних дел Северной Осетии Михаила Скокова был проведен комплекс мероприятий по установлению лиц, вовлекших ребенка в опасные для его здоровья действия.
"Сигарету ребенку дал родной дядя, в отношении которого сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака" КоАП РФ", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает штраф до двух тысяч рублей.
"Сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа с родителями ребенка, семья взята на контроль", — отмечает МВД.