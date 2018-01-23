В Бурятии в школе, где произошло нападение, выявили грубые нарушения

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка выявил в школе Улан-Удэ, на которую напали, массу нарушений как в сфере обеспечения безопасности данного образовательного учреждения, так и в деятельности органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность". По поручению детского омбудсмена Анны Кузнецовой в республику выехали сотрудники ее аппарата с проверкой.

"Недостатки обнаружены не только в сфере обеспечения безопасности образовательного учреждения, но и в деятельности республиканских органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", — говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.

Так, в ходе проверки школы было установлено, что в учреждении вопреки положениям законодательства не была организована надлежащая охрана объекта, в частности, отсутствуют квалифицированные сотрудники охраны с соответствующим уровнем образования и профессиональной подготовки.

"На момент нападения учреждение охраняла женщина, работавшая в школе уборщицей, она не была ознакомлена даже с инструкцией охранника. Школа в должном объеме не оборудована инженерно-техническими средствами и системами охраны. В учреждении отсутствует кнопка экстренного вызова полиции, установлены всего 4 видеокамеры – 2 по периметру и по одной на вход и запасной выход, контроль коридоров и кабинетов не осуществляется", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что школа №5 Улан-Удэ передана министерством обороны России в собственность комитету по образованию администрации города в конце 2015 года. "Следует отметить, что еще в 2014 году детским омбудсменом в Республике Бурятия был подготовлен специальный доклад по анализу антитеррористической защищенности образовательных, медицинских организаций и учреждений социальной защиты, где указывалось на вышеперечисленные недостатки", — отметили в аппарате.

Вместе с тем, по данным аппарата омбудсмена, общей проблемой образовательных учреждений Бурятии "является отсутствие предусмотренных бюджетных средств для оборудования систем контроля доступа (турникетов) и оплаты квалифицированных охранников, что является нарушением действующего законодательства", при этом "администрации образовательных учреждений предлагают родителям учащихся сдавать ежемесячно денежные средства для оплаты охраны".

Недостаточно проработаны и вопросы взаимодействия всех органов системы профилактики, в частности, "не упорядочен вопрос постановки на профилактический учет несовершеннолетних", отмечают в пресс-службе Анны Кузнецовой. При этом по состоянию на 22 января 2018 года в подразделениях по делам несовершеннолетних Октябрьского района на учете состоит 179, а в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) – 159 несовершеннолетних.