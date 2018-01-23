В Северной Осетии проверят видео, на котором малолетний ребенок курит

НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура Северной Осетии начала проверку размещенного в соцсетях видеоролика, на котором малолетний ребенок курит сигарету в присутствии взрослых, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее среди пользователей соцсетей в Северной Осетии получил распространение видеоролик, на котором маленький ребенок, сидя на коленях у взрослого, курит сигарету.

"В связи с распространенным видеороликом прокурор республики Владимир Векшин поручил организовать проверку соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетнего, а также о профилактике семейного неблагополучия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, в частности тому, как они исполняют свои родительские обязанности.

"Кроме того, будет дана оценка действиям органов системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении", — уточняет ведомство.