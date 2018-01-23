Более 18 тысяч жителей Ингушетии остались без воды из-за аварии

НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Больше 18 тысяч жителей города Карабулак в Ингушетии уже несколько часов остаются без холодной воды из-за аварии на водопроводе, сообщает региональный главк МЧС.

"В 14.00 мск поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в городе Карабулак. В зону отключения попало 4674 жилых домов с населением 18,6 тысячи человек, в том числе 6934 детей, а также две школы", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ремонтно-восстановительных работах принимают участие семь человек и две единицы техники. "Для населения организован подвоз воды", — отмечает ведомство.