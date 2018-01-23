Один из инициаторов поножовщины в пермской школе помещен в СИЗО

ПЕРМЬ, 23 янв — РИА Новости. Один из инициаторов поножовщины в пермской школе выписан из больницы и помещен в СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В качестве меры пресечения был выбран арест, поэтому в любом случае после больницы подростка поместили в СИЗО — до начала судебных разбирательств он должен находиться в изоляции от общества", — сообщили в пресс-службе.

Главный врач городской клинической больницы № 4 Андрей Ронзин подтвердил РИА Новости, что подросток выписан из больницы.

"Пациент выписан, необходимости его пребывания в медучреждении больше нет. О том, куда увезли подростка, мне не известно", — сказал главврач.

Ранее в медучреждении сообщили, что второй зачинщик поножовщины будет выписан из больницы до конца недели.

В прошлый понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Инициаторы поножовщины арестованы, им предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц".