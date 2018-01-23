В Адыгее проверят информацию о всаднике, устроившем стрельбу на свадьбе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция Адыгеи проверит информацию СМИ о том, что мужчина на коне дал очередь в воздух из автомата на свадьбе в Майкопе, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.
Во вторник в СМИ появилась информация о выложенном в сеть видеоролике, на котором якобы во время празднования свадьбы мужчина в балаклаве, сидя верхом на коне, дает очередь в воздух из автомата Калашникова. По информации СМИ, при этом никто не пострадал, однако инцидент вызвал осуждение пользователей сети.