В Адыгее проверят информацию о всаднике, устроившем стрельбу на свадьбе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция Адыгеи проверит информацию СМИ о том, что мужчина на коне дал очередь в воздух из автомата на свадьбе в Майкопе, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

"По информации в СМИ организована проверка", — сказал собеседник агентства, уточнив, что правоохранители намерены установить, где и при каких обстоятельствах происходят события на видеоролике.

Во вторник в СМИ появилась информация о выложенном в сеть видеоролике, на котором якобы во время празднования свадьбы мужчина в балаклаве, сидя верхом на коне, дает очередь в воздух из автомата Калашникова. По информации СМИ, при этом никто не пострадал, однако инцидент вызвал осуждение пользователей сети.