На Ямале женщина получила условный срок за издевательства над сыном

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 янв — РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе назначил 4 года и 3 месяца лишения свободы условно женщине, которая практически год регулярно избивала и унижала своего 11-летнего сына, сообщило во вторник региональное следственное управление СК РФ.

Осенью 2017 года в полицию города Тарко-Сале обратилась педагог местной школы, которой стало известно о том, что 11-летнего учащегося избила собственная мать. Как отметили в следственном управлении, проверка показала, что женщина "систематически причиняла психическое и физическое насилие" своему ребенку как минимум на протяжении 10 месяцев до заявления педагога в правоохранительные органы.

Выясняя подробности, следователи установили, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено по двум статьям УК РФ, связанным с истязанием несовершеннолетнего и жестоким обращением родителя с ребенком.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными в отношении 32-летней женщины. Она признана судом виновной… Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы условно", — говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве также уточнили, что ребенок в ходе следствия был изъят из семьи и помещен в социальный приют, в настоящее время он проживает с законным представителем. Что касается матери, то ее, по словам следователей, ограничили в родительских правах.