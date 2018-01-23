Суд продлил домашний арест экс-главе пензенского агентства кредитования

САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первомайский районный суд Пензы во вторник продлил до 24 марта срок домашнего ареста бывшему гендиректору "Агентства ипотечного кредитования Пензенской области" Вениамину Бочкареву, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 133 миллиона рублей, сообщила РИА Новости представитель суда.

СК РФ 24 октября прошлого года сообщил о задержании Бочкарева. Первомайский райсуд Пензы 27 октября поместил задержанного под домашний арест сроком на месяц, а затем продлил ему срок ареста до 24 января.

"Сегодня продлили (домашний арест) на два месяца, до 24 марта", — сказала собеседница агентства.

Бочкарев обвиняется в злоупотреблении полномочиями при реализации целевых программ "Дом для молодой семьи", в результате чего, по версии следствия, не по целевому назначению использовались не менее 19 миллионов рублей бюджетных инвестиций. Кроме того, по версии следствия, Бочкарев похитил не менее 133 миллионов бюджетных рублей при реализации программы по расселению жителей в зоне строительства моста через реку Сура.

Адвокат обвиняемого Вячеслав Феоктистов ранее сообщил РИА Новости, что Бочкарев вину не признает и связывает его преследование с "желанием заработать пиар на громкой фамилии".

Местные СМИ пишут, что Бочкарев приходится племянником бывшему губернатору Пензенской области, экс-сенатору Василию Бочкареву, который скончался в июне 2016 года.