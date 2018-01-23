Мосгорсуд продолжит рассматривать дело полковника СК Максименко 24 января

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мосгорсуд 24 января продолжит рассматривать уголовное дело в отношении главы управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко о взятках, передает корреспондент РИА из зала суда.
Заседание назначено на 13:00.
Во вторник судья Олег Музыченко приступил к слушанию дела в отношении Максименко по существу. После оглашения обвинительного заключения гособвинители притупили к допросу свидетелей. Первым был допрошен экс-сотрудник МВД Евгений Суржиков. Он рассказал, что получил от предпринимателя Олега Шейхаметова, который является другом детства Андрея Кочуйкова — криминального авторитета по кличке "Итальянец", 500 тысяч долларов за решение вопроса об освобождении последнего из СИЗО. Свидетель пояснил, что передал деньги своему бывшему подчиненному, а на тот момент — сотруднику СКР, Денису Богородецкому, а тот в свою очередь передал их замглавы УСБ СКР Александру Ламонову, который, по версии следствия, отдал деньги своему начальнику — Максименко.
Подсудимый Максименко свою вину полностью отрицает, утверждая, что его оговорили коллеги — Ламонов и первый замглавы ГСУ СК Москвы Денис Никандров.
Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Итальянца и освобождение его из СИЗО.
С тех пор обвиняемые находятся под стражей, но до суда дело дошло лишь в отношении одного офицера — Максименко. В отношении двух других расследование продолжается.