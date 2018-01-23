Мосгорсуд продолжит рассматривать дело полковника СК Максименко 24 января

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мосгорсуд 24 января продолжит рассматривать уголовное дело в отношении главы управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко о взятках, передает корреспондент РИА из зала суда.

Заседание назначено на 13:00.

Во вторник судья Олег Музыченко приступил к слушанию дела в отношении Максименко по существу. После оглашения обвинительного заключения гособвинители притупили к допросу свидетелей. Первым был допрошен экс-сотрудник МВД Евгений Суржиков. Он рассказал, что получил от предпринимателя Олега Шейхаметова, который является другом детства Андрея Кочуйкова — криминального авторитета по кличке "Итальянец", 500 тысяч долларов за решение вопроса об освобождении последнего из СИЗО. Свидетель пояснил, что передал деньги своему бывшему подчиненному, а на тот момент — сотруднику СКР, Денису Богородецкому, а тот в свою очередь передал их замглавы УСБ СКР Александру Ламонову, который, по версии следствия, отдал деньги своему начальнику — Максименко.

Богородецкий во вторник отказался отвечать на вопросы суда, сославшись на 51 статью Конституции РФ, однако подтвердил показания, данные на предварительном следствии, которые не противоречат информации, изложенной Суржиковым.

Подсудимый Максименко свою вину полностью отрицает, утверждая, что его оговорили коллеги — Ламонов и первый замглавы ГСУ СК Москвы Денис Никандров.

Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Итальянца и освобождение его из СИЗО.

С тех пор обвиняемые находятся под стражей, но до суда дело дошло лишь в отношении одного офицера — Максименко. В отношении двух других расследование продолжается.