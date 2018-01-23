В Москве потушили склад со стройматериалами, сообщил источник

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пожарные во вторник потушили склад со строительными материалами ГУП "Московский метрополитен", никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Пожар происходит по адресу: улица Яблочкова, 49Б.

"Возгорание утеплителя на первом этаже трехэтажного складского здания со строительными материалами ГУП "Московский метрополитен" ликвидировано. Площадь — 200 квадратных метров, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в "Мосметрострое" (основной подрядчик строительства столичной подземки), пожар произошел во время сварочных работ. Загоревшиеся материалы находились рядом с забутованным стволом – шахтой, по которой велась прокладка тоннелей. Данная шахта уже не действует, подчеркнул источник.

В Twitter-аккаунте транспортного комплекса столицы отмечалось, что ЧП не отразится на работе столичной подземки.