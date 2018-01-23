Под Вологдой на мужчину завели дело за тайную съемку голой экс-подруги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя города Сокол Вологодской области, подозреваемого в нарушении неприкосновенности частной жизни своей подруги, которую он в течение 4 лет снимал на мобильный телефон в обнаженном виде без ее ведома, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, в 2012-2016 годах подозреваемый, находясь в квартире подруги в городе Сокол и в доме по месту своего жительства, используя принадлежащий ему сотовый телефон, неоднократно незаконно осуществлял без ведома женщины ее видеозапись в обнаженном виде. Тем самым мужчина незаконно собрал сведения о частной жизни потерпевшей, составляющие ее личную тайну, без ее согласия", — говорится в сообщении.

Как уточняет СУСК, женщина обнаружила носитель с записями в вещах приятеля после разрыва отношений с подозреваемым и обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни", информирует следственное управление. Как указывает СУСК, за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.