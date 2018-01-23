СК проверит информацию о нападении на журналистов в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв – РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после появления в СМИ информации о якобы нападении на журналистов в одном из кафе Нижнего Новгорода, сообщило во вторник СУСК РФ по области.
"В результате мониторинга средств массовой информации выявлено, что на сайте федерального информационного портала размещена информация и видеоролик о нападении на съемочную группу в одном из кафе Нижнего Новгорода. По данному факту следователями следственного отдела по Нижегородскому району СУСК России по Нижегородской области организована доследственная проверка по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов", — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет ведомство.