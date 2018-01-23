СК проверит информацию о нападении на журналистов в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв – РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после появления в СМИ информации о якобы нападении на журналистов в одном из кафе Нижнего Новгорода, сообщило во вторник СУСК РФ по области.

По данным телеканала РЕН ТВ , в одном из нижегородских кафе напали на съемочную группу программы "Ревизорро" во главе с актрисой Настасьей Самбурской. В интернете появилось видео, на котором запечатлен скандал. В ролике представитель кафе, выгоняя журналистов, набрасывается на них с кулаками и матерной бранью. Самбурская, судя по видео, во время разгоревшегося конфликта пряталась в подсобке.

"В результате мониторинга средств массовой информации выявлено, что на сайте федерального информационного портала размещена информация и видеоролик о нападении на съемочную группу в одном из кафе Нижнего Новгорода. По данному факту следователями следственного отдела по Нижегородскому району СУСК России по Нижегородской области организована доследственная проверка по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет ведомство.