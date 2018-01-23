Кадетская школа в Люберцах после массового отравления работает дистанционно

ЛЮБЕРЦЫ, 23 янв — РИА Новости. Ученики кадетской школы в подмосковных Люберцах, где произошло массовое отравление, пока учатся дистанционно, сказала журналистам начальник управления образования городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

"Для всех детей были объявлены дополнительные каникулы в период с 15 по 19 января… когда Роспотребнадзор определил, что это заболевание сальмонеллез, и вышли с предложением в суд о приостановке деятельности как пищеблока, так и самой школы. Суд 19 января принял решение о приостановлении деятельности кадетской школы на 25 дней с учетом того периода, который уже был… до 10 февраля", — сказала Бунтина.

При этом она отметила, что каникулы уже закончились для всех учеников, кроме первоклашек.

"Для детей со второго по одиннадцатый классы организовано дистанционное обучение", — добавила Бунтина.

По ее словам, в школе прошло две генеральных уборки с дезинфекцией помещений.

"Если анализы будут чистыми, школа как юридическое лицо будет выходить в суд с просьбой сократить срок приостановки деятельности школы. Если суд рассмотри это решение положительно, то, как вариант, с 29 января мы сможем уже приступить к работе в штатном режиме", — отметила Бунтина.

По данным минздрава Подмосковья, от отравления в люберецкой кадетской школе пострадали 65 человек, в том числе 53 ребенка. Роспотребнадзор сообщал, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Работа столовой и школы с 15 января была приостановлена, материалы были переданы в судебные органы, возбуждены административные дела.