Кадетская школа в Люберцах после массового отравления работает дистанционно

ЛЮБЕРЦЫ, 23 янв — РИА Новости. Ученики кадетской школы в подмосковных Люберцах, где произошло массовое отравление, пока учатся дистанционно, сказала журналистам начальник управления образования городского округа Люберцы Виктория Бунтина.
При этом она отметила, что каникулы уже закончились для всех учеников, кроме первоклашек.
"Для детей со второго по одиннадцатый классы организовано дистанционное обучение", — добавила Бунтина.
По ее словам, в школе прошло две генеральных уборки с дезинфекцией помещений.
По данным минздрава Подмосковья, от отравления в люберецкой кадетской школе пострадали 65 человек, в том числе 53 ребенка. Роспотребнадзор сообщал, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Работа столовой и школы с 15 января была приостановлена, материалы были переданы в судебные органы, возбуждены административные дела.