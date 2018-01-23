Число отравившихся детей в детском саду в Ульяновске возросло до 12

САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. Следствие проверяет факт массового заболевания детей гастроэнтеритом в детском саду "Ягодка" в Ульяновске, где, по уточненным данным, заболели уже 12 воспитанников; учреждение закрыто на карантин, сообщает областное управление СК РФ.
"Предварительно установлено, что в период с 18 по 22 января 12 воспитанников указанного детского учреждения обратились за медицинской помощью со схожими симптомами. Предварительно у детей диагностирован гастроэнтерит. Несовершеннолетние проходят лечение по месту жительства… В детском саду введен карантин, проведены дезинфекционные мероприятия", — говорится в сообщении.
Сейчас проводятся проверочные мероприятия, получены образцы смывов, воды, пищи, назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки, ход которой находится на контроле руководителя областного СУСК, будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.