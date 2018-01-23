Во Владикавказе подростка подозревают в изнасиловании девочки

НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Владикавказа, которого подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, 18 января малолетняя девочка зашла в подъезд своего дома во Владикавказе и стала подниматься по лестнице. 17-летний подозреваемый проследовал за ней и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

По данным следователей, потерпевшая стала кричать и сопротивляться, после чего подозреваемый скрылся. "Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям он задержан и дает признательные показания", — отмечает ведомство.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.