Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся в школе в Люберцах

ЛЮБЕРЦЫ, 23 янв — РИА Новости. Врачи выписали из больницы 28 детей, отравившихся в кадетской школе в Люберцах, в больнице остается еще 40 человек, сказала журналистам начальник управления образования городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

"Выписка больных детей уже началась. По состоянию на 23 января, выписаны из больницы 28 детей, в настоящее время также ожидается еще выписка троих детей. Таким образом, в больнице сейчас находится 24 ребенка и 16 взрослых", — сказала Бунтина.

Как уточнили в пресс-службе администрации Люберец, к настоящему моменту выписались из медицинских учреждений уже 33 человека.

Ранее пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщила, что число пострадавших от отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах достигло 65 человек, среди них — 53 ребенка.

Роспотребнадзор сообщал ранее, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Специалисты ведомства составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении организатора питания и учебного заведения.

Работа столовой и образовательной организации с 15 января приостановлена, материалы переданы в судебные органы, возбуждены административные дела.