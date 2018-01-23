Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО норвежца по делу о шпионаже

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу гражданина Норвегии Фруде Берга в рамках дела о шпионаже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Лефортовский суд Москвы 6 декабря прошлого года санкционировал арест подозреваемого в шпионаже (статья 276 УК РФ) Фруде Берга сроком до 5 февраля 2018 года.
По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее тот же суд арестовал по обвинению в госизмене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника.
Комментарием следствия РИА Новости не располагает, поскольку дело засекречено. В Норвегии задержание предполагаемого шпиона также не комментировали — в посольстве страны в Москве отмечали лишь, что оказывают мужчине консульскую помощь.