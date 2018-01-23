Житель Читы, укусивший полицейского за ногу, получил три года тюрьмы

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Житель Читы в Забайкальском крае, который укусил за ногу полицейского, пытавшегося его успокоить в приемном отделении местной больницы, получил три года колонии особого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ во вторник.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в апреле прошлого года в приемном хирургическом отделении городской больницы Читы, куда полицейские прибыли по сообщению о краже. Здесь же находился пьяный подозреваемый, который ругался матом, агрессивно себя вел и не реагировал на требования полиции. Правоохранители были вынуждены загнуть ему руки за спину, и мужчина, оказав сопротивление, укусил одного из сотрудников полиции за ногу.

Подозреваемому предъявили обвинение в применении физического насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Своей вины мужчина не признал, а прокурор в суде опроверг все его доводы в свое оправдание, отмечает ГП.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении надзорного ведомства.