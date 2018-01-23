Ложные звонки о "минировании" пошли на спад, заявили в Росгвардии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ложные звонки о "минировании" в России пошли на спад по сравнению с осенью прошлого года, заявил журналистам начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

"Мы учёт ведём, они (звонки) бывают повседневно, но все ощутили, когда эти ложные вызовы значительно увеличились. Это было в течение двух месяцев — сентябрь, октябрь. У нас (тогда) увеличилась нагрузка на личный состав, но в настоящее время произошёл значительный спад. Сейчас надо сказать, что обстановка более спокойная, чем три-четыре месяца назад", — сказал он.

По словам Заровнятных, ежедневно на боевой службе в круглосуточном режиме находится 120 инженерно-технических групп Росгвардии. За прошлый год они выполнили более 32 тысяч задач, связанных с обнаружением потенциально опасных предметов. Основная их часть — боеприпасы времён Великой Отечественной войны, отметил начальник инженерного управления.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре 2017 года замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти три тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.