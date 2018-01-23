В Кузбассе задержали вора по забытому на месте преступления мобильнику

КЕМЕРОВО, 23 янв — РИА Новости. Полицейские задержали в Прокопьевском районе Кемеровской области вора-домушника с помощью его мобильного телефона, который он потерял на месте преступления, сообщает во вторник региональный главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Терентьевское. Неизвестный проник в дом 47-летнего жителя и похитил из холодильника несколько бутылок с алкоголем. Как выяснили полицейские, злоумышленник попал в чужое жилище, выломав входную дверь.

"В ходе осмотра дома в одной из комнат зазвонил мобильный телефон. При этом потерпевший по рингтону определил, что мобильник ему не принадлежит. Полицейские нашли гаджет на полу. Оказалось, что его потерял вор, побывавший у сельчанина. В результате специальных технических мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали владельца телефона", — говорится в сообщении.

Оказалось, что телефон в чужом доме потерял ранее неоднократно судимый 40-летний безработный житель Новокузнецка, который приехал в гости к соседу потерпевшего. По его словам, в ходе застолья закончился алкоголь, и тогда он совершил кражу.

"Из холодильника дома, в который он проник, злоумышленник похитил спиртные напитки, а также сложил в пакеты все продукты питания. Однако еду он вынести не успел, поскольку заметил, что хозяин возвращается домой. Скрываясь в спешке с места преступления, он бросил пакеты на пол, а также случайно выронил собственный телефон", — рассказали в ГУМВД.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о краже с незаконным проникновением в жилище. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.