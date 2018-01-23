В Саратовской области с сентября проверили 300 звонков о "минировании"

САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. Оперативные службы Саратовской области проверили около 300 звонков о минировании зданий с сентября прошлого года, когда в РФ была зафиксирована волна подобных сообщений, заведено несколько уголовных дел, есть задержания, сообщил журналистам начальник областного управления Росгвардии Геннадий Макаров.

"С сентября (2017 года) поступило порядка 300 анонимных звонков с сообщениями о минировании самых разных объектов в регионе. При этом звонки обычно поступают массово в короткий промежуток времени. К примеру, 20 декабря всего за полчаса поступило 18 сообщений", — сказал Макаров.

Он отметил, что оперативные службы проверяют все поступающие сообщения, но ни одно из них не подтвердилось.

"Есть факты задержания по подобным звонкам, есть несколько возбужденных уголовных дел", — сказал Макаров, не уточняя деталей.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.