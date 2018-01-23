Басманный суд заочно приговорил гражданку США за хищение в Подмосковье

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам заключения гражданку США Жанну Булах по делу о хищении свыше 11 миллиардов рублей бюджетных средств в Московской области, сообщили РИА Новости в суде.

"Судья Елена Ленская заочно приговорила Булах к 11 годам заключения", — сказали в суде.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: ряда муниципальных образований Московской области и юрлиц на общую сумму около девяти миллиардов рублей. В счет погашения этой суммы судья постановила обратить имущество Булых, на которое наложен арест: квартиры в Париже и Швейцарии, виллу в Сен-Тропе и отель в Куршевеле, а также автомобили, яхту и предметы искусства.

"Оставшуюся после погашения исков сумму суд постановил обратить в доход государства", — сказали в суде.

Булах находится в розыске, компетентные органы США отказали России в экстрадиции, ее дело рассматривается заочно.

По данным следствия, Булах и чиновники подмосковного правительства, в том числе бывший первый вице-премьер Алексей Кузнецов, создали организованную группу в целях хищения бюджетных средств Московской области. Булах вместе с сообщниками в 2005-2008 годах похитила право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям региона, а также имущество Ипотечной корпорации Московской области и Московской областной инвестиционной трастовой компании на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей, считает следствие.

Как сообщал СК, Булах занималась разработкой преступных схем, координацией действий и контролем над движением денежных средств; похищенные деньги выводились в кипрские офшоры, а затем тратились на элитную недвижимость в Швейцарии и Франции, дорогие автомобили, яхту, зарегистрированную на Каймановых островах.

Следователи заявили, что нашли в России более тысячи антикварных предметов, имеющих художественную и историческую ценность, которые Булах перед отъездом в США намеревалась вывезти в Финляндию, эта попытка была пресечена, а ценности арестованы.