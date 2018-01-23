Жительница Новороссийска нашла на свалке семимесячную девочку

СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Жительница Новороссийска обнаружила семимесячного младенца на свалке в садоводческом товариществе, сообщает прокуратура Краснодарского края.

"Местная жительница, выбрасывая мусор, услышала детский плач, после чего рядом с одним из контейнеров обнаружила семимесячного ребенка. О произошедшем женщина незамедлительно сообщила в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, очевидец сообщил, что обнаруженный ребенок – дочь его соседей. Прокуратура отмечает, что сейчас полиция устанавливает их местонахождение.

Надзорное ведомство добавляет, что на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая оказала девочке первую медицинскую помощь. Состояние ребенка оказалось удовлетворительным, малышка помещена в детскую городскую больницу.

Прокуратура в связи с инцидентом организовала проверку. По результатам мероприятий будет дана оценка работе органов системы профилактики по предупреждению преступных посягательств в отношении малолетней.