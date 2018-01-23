Житель Кузбасса угрожал сварить бывшую жену в кипятке

КЕМЕРОВО, 23 янв — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали 61-летнего жителя города Березовский, который угрожал сварить бывшую супругу кипятком из крана, женщине потребовалась помощь врачей, сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, накануне ночью правоохранителям поступил сигнал о бытовом конфликте. Прибывший на вызов наряд полиции задержал мужчину.

"Он насильно удерживал в ванной свою бывшую жену и угрожал сварить ее, поливая голову женщины кипятком из крана. Полицейские вызвали на место бригаду медиков. Потерпевшей была оказана необходимая помощь. Ей диагностированы многочисленные ушибы, а также термические ожоги головы и рук первой и второй степени", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, бывшие супруги находятся в разводе уже несколько лет, однако продолжают жить вместе. Мужчина спровоцировал конфликт на почве ревности. Крики женщины услышали соседи, которые и позвонили в полицию.

Задержанный экс-супруг стал фигурантом уголовного дела по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Решается вопрос о возбуждении дела об "умышленном причинении легкого вреда здоровью". Согласно санкциям УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.