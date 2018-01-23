Новосибирского экс-полицейского будут судить по делу о "красивых" номерах

НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела по обвинению экс-инспектора ГИБДД в получении 14 взяток за выдачу "красивых" номеров, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
18.4%Большими реальными сроками
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23.9%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
По версии следствия, с января по июль 2016 года обвиняемый, обладая соответствующими полномочиями, давал работникам ГИБДД незаконные указания выдать ряду граждан государственные номера автомобилей с "красивой" комбинацией цифр и букв.
"За совершение действий по способствованию в получении заинтересованными лицами приведенной специальной продукции злоумышленник через посредника получал от них взятки в виде денежных средств, размер которых варьировался от 13 до 20 тысяч рублей. По всем инкриминированным эпизодам преступлений обвиняемый вину не признал", — говорится в сообщении. Дело в ближайшее время направят в суд.
В ГУМВД по Новосибирской области отметили, что преступление выявлено службой собственной безопасности главка, на основании собранных полицейскими материалов следователи СК возбудили уголовное дело. Сотрудник уволен.