Новосибирского экс-полицейского будут судить по делу о "красивых" номерах

НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела по обвинению экс-инспектора ГИБДД в получении 14 взяток за выдачу "красивых" номеров, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

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Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.4% Большими реальными сроками

32.1% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.2% Запретом занимать руководящие должности

22.4% Разве что высшая мера поможет

23.9% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего бывшего государственного инспектора безопасности дорожного движения… в совершении 14 эпизодов преступления, предусмотренного статьей УК РФ "получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с января по июль 2016 года обвиняемый, обладая соответствующими полномочиями, давал работникам ГИБДД незаконные указания выдать ряду граждан государственные номера автомобилей с "красивой" комбинацией цифр и букв.

"За совершение действий по способствованию в получении заинтересованными лицами приведенной специальной продукции злоумышленник через посредника получал от них взятки в виде денежных средств, размер которых варьировался от 13 до 20 тысяч рублей. По всем инкриминированным эпизодам преступлений обвиняемый вину не признал", — говорится в сообщении. Дело в ближайшее время направят в суд.

В ГУМВД по Новосибирской области отметили, что преступление выявлено службой собственной безопасности главка, на основании собранных полицейскими материалов следователи СК возбудили уголовное дело. Сотрудник уволен.