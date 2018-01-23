Второго обвиняемого по делу о резне в Перми выпишут до конца недели

ПЕРМЬ, 23 янв — РИА Новости. Второй обвиняемый в нападении с ножом в пермской школе будет выписан из больницы до конца недели, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице.

В минувший понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

"Состояние подростка стабильное, врачи планируют выписать его на этой неделе", — отметили в пресс-службе медучреждения.

Ранее сообщалось, что еще один из предполагаемых зачинщиков поножовщины в понедельник, как ожидается, будет выписан из стационара и отправлен в СИЗО.

В больнице подтвердили, что у палат подростков в больнице дежурят сотрудники полиции, ведется круглосуточная охрана.

"Госпитализированная к нам учительница идет на поправку. Прогноза по выписке пока нет, но еще неделю женщина точно будет в больнице", — добавили в медучреждении.