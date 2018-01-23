Второго обвиняемого по делу о резне в Перми выпишут до конца недели

ПЕРМЬ, 23 янв — РИА Новости. Второй обвиняемый в нападении с ножом в пермской школе будет выписан из больницы до конца недели, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице.
"Состояние подростка стабильное, врачи планируют выписать его на этой неделе", — отметили в пресс-службе медучреждения.
Ранее сообщалось, что еще один из предполагаемых зачинщиков поножовщины в понедельник, как ожидается, будет выписан из стационара и отправлен в СИЗО.
В больнице подтвердили, что у палат подростков в больнице дежурят сотрудники полиции, ведется круглосуточная охрана.
"Госпитализированная к нам учительница идет на поправку. Прогноза по выписке пока нет, но еще неделю женщина точно будет в больнице", — добавили в медучреждении.