Жителя Мурманской области осудили за ловлю семги на путях к нересту

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Житель Мурманской области получил 5 месяцев колонии строгого режима за ловлю семги в Кольском заливе на миграционных путях к местам нереста, сообщает Генеральная прокуратура РФ во вторник.

Установлено, что в июле прошлого года рыбак без получения разрешения ловил атлантического лосося (семгу) сетью на лодке в Кольском заливе Баренцева моря. Как уточняется в сообщении надзорного ведомства, Кольский залив Баренцева моря с 30 апреля и до 1 ноября является миграционным путем к местам нереста семги.

Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная на миграционных путях к мессам нереста)". Как следует из сообщения ведомства, рыбак до этого был осужден за другое преступление и вышел на незаконную ловлю рыбы вскоре после освобождения из мест лишения свободы.

"Мировым судьей судебного участка №1 Кольского судебного района в отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 5 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщает ГП РФ.