В Москве три человека погибли под колесами поездов за сутки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Три человека погибли под колесами поездов в Москве во вторник из-за неосторожного поведения на путях, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости официальный представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
По данным следствия, личность одного из них установлена — это мужчина 1962 года рождения. По предварительным данным, мужчины погибли при попытке взобраться на платформу с путей, вдоль которых обходили турникеты.
Представитель следствия рассказала, что до этого в 00.35 мск двое нетрезвых мужчин на станции "Москва — Савеловская" были травмированы проходящим электропоездом сообщением "Апрелевка — Перово". Один из них от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, другой в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.
"В ходе проверок следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", — сказала собеседница агентства.
Она призвала граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности.