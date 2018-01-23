В Москве три человека погибли под колесами поездов за сутки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Три человека погибли под колесами поездов в Москве во вторник из-за неосторожного поведения на путях, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости официальный представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Ранее транспортная полиция сообщила, что около восьми часов утра аэроэкспресс сбил насмерть двух мужчин возле платформы Тимирязевская в Москве.

По данным следствия, личность одного из них установлена — это мужчина 1962 года рождения. По предварительным данным, мужчины погибли при попытке взобраться на платформу с путей, вдоль которых обходили турникеты.

Представитель следствия рассказала, что до этого в 00.35 мск двое нетрезвых мужчин на станции "Москва — Савеловская" были травмированы проходящим электропоездом сообщением "Апрелевка — Перово". Один из них от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, другой в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

"В ходе проверок следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", — сказала собеседница агентства.

Она призвала граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности.