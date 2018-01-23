Рядом с Воскресенском ликвидировали пожар в цехе по производству мебели

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Специалистам удалось полностью ликвидировать крупный пожар в цехе по производству мебели в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья на площади тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

О возгорании стало известно в понедельник вечером. Позже сообщалось о локализации пожара в поселке Юрасово на улице Центральная на площади тысяча квадратных метров.

"В 09.10 пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, борьбу с огнем вели 13 единиц техники, всего 49 человек.