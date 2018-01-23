На Ставрополье изъяли нелегальный алкоголь более чем на три миллиона рублей

НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили в городе Железноводск в Ставропольском крае цех по производству нелегального алкоголя, где изъяли продукцию на сумму более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по СКФО.

"В одном из складских помещений, расположенном на территории промышленной зоны города Железноводск, оперативники обнаружили цех по нелегальному производству алкогольной продукции с действующей линией по розливу крепких спиртных напитков", — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли свыше шести тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, более 1500 литров спиртосодержащей продукции, поддельные федеральные специальные марки акцизного сбора, бутылки, этикетки и пробки с различными наименованиями водки.

"Изъятая продукция выпускалась под брендами известных отечественных производителей. Общая сумма изъятого составила более трех миллионов рублей", — уточняет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.