Крымчанина заподозрили в экстремизме

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Житель Симферопольского района Крыма подозревается в публичных экстремистских высказываниях, сообщило крымское управление Следственного комитета РФ.
Мужчина подозревается в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Следователи выясняются все обстоятельства совершенного преступления.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>