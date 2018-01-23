Крымчанина заподозрили в экстремизме

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Житель Симферопольского района Крыма подозревается в публичных экстремистских высказываниях, сообщило крымское управление Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя… По данным следствия, в октябре 2017 года подозреваемый, используя возможности интернет-радиостанции, публично осуществлял высказывания, которые, согласно заключению эксперта, являются экстремистскими", — говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Следователи выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

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