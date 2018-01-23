Около десяти тысяч жителей Сочи остались без воды из-за аварии

СОЧИ, 23 янв — РИА Новости. Около 10 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за аварии на водоводе, сообщила пресс-служба МУП города Сочи "Водоканал".

Остановка водопроводной насосной станции-2 водозабора Адлер произошла во вторник утром из-за повреждения магистрального водовода по улице Медовой.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что без воды из-за аварии остались свыше 6 тысяч человек.

"Отсутствует водоснабжение у абонентов в Адлере на 18 улицах, в поселках Кудепста, Хоста, в микрорайоне Мацеста, в селе Раздольное. Всего без воды осталось около 10 тысяч человек. В настоящее время ведутся работы, в них заняты восемь специалистов "Водоканала" и три единицы специальной техники", — сообщили в пресс-службе "Водоканала".

В компании уточнили, что организован подвоз воды к социально значимым объектам: городской больнице №3, детским садам №№36, 83, 41, 42, 4, 9, 7, школам №№11, 5, 3. Ориентировочное время окончания аварийных работ – вторник 16.00.