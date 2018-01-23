Врачи выписали еще одного ребенка, пострадавшего при ЧП в пермской школе

ПЕРМЬ, 23 янв — РИА Новости. Врачи выписали еще одного пострадавшего при поножовщине в пермской школе ребенка, в больнице остаются двое детей, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

"Сегодня еще один ребенок выписан с дневного стационара на амбулаторное лечение, двое детей находятся на дневном стационаре, двое — остаются в больнице", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавшая учительница остается в стабильном состоянии, все показатели в норме.

В прошлый понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе, учительница и ученики младших классов. Оба обвиняемых арестованы, но остаются в больнице.