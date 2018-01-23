Житель Саратова избежал наказания, отказавшись стать смертником ИГ*

САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. УФСБ по Саратовской области прекратило уголовное дело в отношении жителя Саратова, который обвинялся в участии в деятельности террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщила во вторник пресс-служба управления.

Следствие установило, что 38-летний Балакшин выехал из РФ в Египет для получения исламского образования, но там попал под влияние вербовщиков, переправился в Сирию на территорию ИГ*, и стал охранником складских помещений. В результате авиаудара он лишился голени и стопы и попал в медицинский лагерь боевиков, где на него в ходе лечения оказывалось давление с целью принудить стать смертником.

Однако, по данным пресс-службы, мужчина отказался от идеологии ИГ*, добровольно прекратил участие в деятельности группировки и вернулся в Россию, где попал в поле зрения ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации". Ему грозило до 20 лет лишения свободы.

"Полученные в ходе следствия доказательства позволили освободить Балакшина от… уголовного преследования в связи с добровольным прекращением участия в деятельности террористической организации, деятельным раскаянием, а также совершением преступления… впервые", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.