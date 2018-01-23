В Крыму три села остались без света из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Три села в Джанкойском районе Крыма остались без электричества из-за обрыва проводов, сообщил министр топлива и энергетики республики Вадим Белик.

"В Джанкойском районе из-за погодных условий произошел обрыв проводов из-за обледенения. Три села остались без электроэнергии. Бригады аварийные выехали на место, часть потребителей уже подключены к электроснабжению", — сказал Белик на заседании крымского правительства.

По его словам, электроснабжение будет полностью восстановлено к 12 часам дня.

Ранее синоптики сообщали, что южный циклон и приходящие в Крым ему на смену холодные арктические массы принесут во вторник снегопады, метели и резкое похолодание до минус 15 градусов. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ближайшие трое суток, снегопад будет сопровождаться сильным северо-восточным ветром.