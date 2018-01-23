Пострадавших в ДТП с автобусами в Казани отправили на амбулаторное лечение

КАЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости. Все пятеро пострадавших, доставленных после столкновения двух автобусов в Казани во вторник утром в больницу, обследованы и отпущены на амбулаторное лечение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горбольницы №7 Альфия Хасанова.
"Всего в городскую клиническую больницу №7 бригадами скорой помощи были доставлены пять человек. После обследования все они отпущены на амбулаторное лечение", — сказала Хасанова.
При этом собеседница агентства не исключила, что в течение дня могут быть ещё самообращения пострадавших, ранее отказавшихся от медицинской помощи.