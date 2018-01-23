Петербургский горсуд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в теракте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Петербургский городской суд 31 января рассмотрит апелляционную жалобу на арест обвиняемого в совершении теракта в магазине "Перёкресток", сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в организации и непосредственном исполнении подрыва самодельного взрывного устройства 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Петербурге. Калининский районный суд Петербурга 31 декабря санкционировал его арест до 28 февраля. Сообщалось, что 31 декабря Лукьяненко было предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 12 до 20 лет.

"Апелляционную жалобу на арест Лукьяненко подал ещё в день избрания меры пресечения 31 декабря. Вчера вечером Калининский суд принял её к производству и назначил рассмотрение на 31 января", — сказала Лебедева.

В ходе заседания 31 декабря Лукьяненко против ареста не возражал, вину во вменяемых деяниях признал, однако позже в тот же день заявил о намерении обжаловать постановление суда об аресте. Объединённая пресс-служба городских судов отмечала, что Лукьяненко на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, у него нет заболеваний, препятствующих заключению под стражу. В то же время представитель СК говорил, что обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом. Следственный комитет РФ 31 декабря переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте. К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга.