Петербургский горсуд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в теракте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Петербургский городской суд 31 января рассмотрит апелляционную жалобу на арест обвиняемого в совершении теракта в магазине "Перёкресток", сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.
"Апелляционную жалобу на арест Лукьяненко подал ещё в день избрания меры пресечения 31 декабря. Вчера вечером Калининский суд принял её к производству и назначил рассмотрение на 31 января", — сказала Лебедева.
В ходе заседания 31 декабря Лукьяненко против ареста не возражал, вину во вменяемых деяниях признал, однако позже в тот же день заявил о намерении обжаловать постановление суда об аресте. Объединённая пресс-служба городских судов отмечала, что Лукьяненко на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, у него нет заболеваний, препятствующих заключению под стражу. В то же время представитель СК говорил, что обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.