В Охотском море ищут выпавшего за борт матроса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв — РИА Новости. Экипажи морских судов ищут в Охотском море у берегов Камчатки 54-летнего матроса, выпавшего за борт морозильного траулера "Новоуральск", сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре "Петропавловск".

Инцидент произошел утром, когда судно находилось примерно в 50 километрах от села Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края. Матрос выпал за борт во время выборки трала. Силами экипажа траулера и нескольких судов, находящихся в районе происшествия, была организована поисковая операция.

"В настоящее время поисковая операция продолжается. Результатов пока нет", — сообщил дежурный спасательного подцентра.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, об инциденте оповещены капитаны всех судов, находящихся в районе поисков. Это порядка 20 судов. Все они ведут попутный поиск пропавшего человека.

Собственником рыболовного траулера "Новоуральск" является компания "Востокрыбпром", порт приписки – Советская Гавань.