Суд в Хабаровске рассмотрит дело об убийстве пациента санатория

ХАБАРОВСК, 23 янв – РИА Новости. Уголовное дело о разбойном нападении и убийстве в Хабаровском крае пациента санатория, гулявшего по дороге с фотоаппаратом, направлено в суд, сообщает СК РФ по региону.

По версии следствия, 1 октября 2016 года двое обвиняемых, которые трудились на рыбоперерабатывающем предприятии в Ульчском районе, ехали на служебной машине по трассе в районе санатория "Анненские минеральные воды". Они увидели идущего по дороге мужчину с фотоаппаратом. Обвиняемые решила напасть на него и завладеть деньгами и ценными вещами.

Как заявляет СК, обвиняемые жестоко избили мужчину, похитили кошелек, фотоаппарат, сотовый телефон и уехали, однако вскоре грабители вернулись на место инцидента, так как нашли в кошельке потерпевшего банковские карты. По данным следствия, они посадили раненого мужчину в машину, отвезли в лесополосу, где под угрозой ножа узнали ПИН-коды от карт. После этого один из злоумышленников нанес мужчине не менее 50 ударов ножом, от которых потерпевший скончался, информирует СК. Обвиняемые, по версии следствия, отвезли тело в глухой район тайги и оставили там, их добычей, кроме фотоаппарата, стали почти 150 тысяч рублей, которые они сняли с карточек.

Первым тревогу забил главный врач санатория, который обратился в полицию. Одного из подозреваемых – 27-летнего мужчину, причастного к разбою, вскоре задержали. Второго, 29-летнего мужчину, обвиняемого в разбое и убийстве, нашли в Краснодаре, где он скрывался от следствия. Его доставили в Хабаровск. Уточняется, что 51-летний потерпевший проживал в Хабаровске, являлся инвалидом и каждый год приезжал в санаторий "Анненские воды" на лечение. Тело его до сих пор не найдено.

"Следствие завершило расследование дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого по статьям "убийство" и разбой", а также в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого по статье "разбой". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые во время следствия признались в совершении преступлений. По ходатайству следствия они заключены под стражу.