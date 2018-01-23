Жителя Челябинска осудили за хищение трехсот тонн зерна

ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв — РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам колонии условно жителя Челябинской области, похитившего у предпринимателей около 300 тонн зерна пшеницы на сумму более 3 миллионов рублей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры области, в ноябре 2015 года неустановленные лица, с которыми обвиняемый вступил в сговор, от имени несуществующего ООО "ХлебокомбинатАргаяш" заключили с предпринимателями фиктивные договоры купли-продажи 500 тонн зерна пшеницы за 5,1 миллиона рублей. Прокуратура уточняет, что часть зерна — около 303 тонн — соучастники получили без оплаты под предлогом будущего расчета. Обвиняемый перевез полученное зерно в место временного хранения, нашел покупателей, которым его продал за 3,1 миллиона рублей.

"Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя села Кочердык. Приговором суда виновный осужден к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", уточняется в сообщении.

Иски потерпевших предпринимателей на сумму свыше 3,1 миллиона рублей судом удовлетворены, указанная сумма взыскана с осужденного, добавляется в сообщении.