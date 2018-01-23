В Ульяновске начали проверку после отравления 11 детей в детском саду

МОСКВА/САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. Прокуратура Ульяновска начала проверку по факту массового заболевания детей гастроэнтеритом в детском саду "Ягодка", говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска проводит проверку по факту заболевания воспитанников Центра развития ребенка — детского сада №62 "Ягодка". В период с 19 по 22 января 2018 года за медицинской помощью обратились 11 находившихся в названном муниципальном дошкольном образовательном учреждении детей в возрасте от 2 до 6 лет. Заболевшим предварительно диагностирован гастроэнтерит", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, идет проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья малолетних, ее ход находится на контроле руководства региональной прокуратуры.

Как уточнило региональное управление Роспотребнадзора, заболевшие острой кишечной инфекцией дети получают лечение амбулаторно в поликлиниках по месту жительства, а в детском саду ведомство проводит внеплановую проверку.

"В целях купирования вспышечной заболеваемости, установления причинно-следственных связей… организован отбор проб с объектов внешней среды: пробы воды, смывы с оборудования и инвентаря пищеблока и групп, пробы готовой продукции", — отмечается в сообщении.