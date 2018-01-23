В Ульяновске начали проверку после отравления 11 детей в детском саду

МОСКВА/САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. Прокуратура Ульяновска начала проверку по факту массового заболевания детей гастроэнтеритом в детском саду "Ягодка", говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным надзорного ведомства, идет проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья малолетних, ее ход находится на контроле руководства региональной прокуратуры.
Как уточнило региональное управление Роспотребнадзора, заболевшие острой кишечной инфекцией дети получают лечение амбулаторно в поликлиниках по месту жительства, а в детском саду ведомство проводит внеплановую проверку.
"В целях купирования вспышечной заболеваемости, установления причинно-следственных связей… организован отбор проб с объектов внешней среды: пробы воды, смывы с оборудования и инвентаря пищеблока и групп, пробы готовой продукции", — отмечается в сообщении.