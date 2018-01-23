На Алтае зафиксировали слабые подземные толчки

БАРНАУЛ, 23 янв — РИА Новости. Подземные толчки магнитудой до 2,9 зафиксированы во вторник на Северо-Чуйском хребте в 264 километрах на юго-восток от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

"Толчок магнитудой 2,7 зарегистрировали в 5:32 по местному времени (01.32 мск). Сейсмособытие было восточнее Кош-Агача, произошло три толчка с магнитудой 2,7 и 2,9", — говорится в сообщении.

Информации о разрушениях нет. Подземные толчки произошли в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет. Сейсмоактивность связана с процессами горообразования в регионе, считают ученые.