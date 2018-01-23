В Югре в 40-градусный мороз на трассе сломался пассажирский автобус

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 янв — РИА Новости. Автобус сломался на трассе в Нефтеюганском районе ХМАО при 40-градусном морозе, сотрудникам ДПС удалось пересадить более 20 человек на попутный транспорт, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Автобус с 22 пассажирами сломался в понедельник на 730-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, информирует ГИБДД. На помощь замерзавшим пассажирам и водителю пришли сотрудники ДПС.

"Инспекторы ДПС ГИБДД Нефтеюганского района не дали замерзнуть 22 пассажирам автобуса. У транспортного средства произошел разрыв ремня газораспределительного механизма. Инспекторы ДПС… организовали пересадку пассажиров в другой попутный автобус", — заявили в окружной автоинспекции.

Согласно информации метеорологов, в понедельник в Нефтеюганском районе ХМАО температура воздуха достигала минус 40 градусов. В понедельник из-за низкой температуры были отменены несколько межмуниципальных автобусных рейсов, в том числе проходящих по участку дороги в этом районе.

В окружном управлении ГИБДД уточнили, что за последние два дня сотрудники автоинспекции в Югре оказали помощь примерно 45 автомобилистам, столкнувшимся в мороз с проблемами на трассе.