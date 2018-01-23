В Махачкале госпитализировали трех человек после драки со стрельбой

МАХАЧКАЛА, 23 янв – РИА Новости. Три человека госпитализированы в результате драки со стрельбой в центре Махачкалы, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Дагестану.

По его словам, инцидент произошел в ночь на вторник на пересечении улиц Ярагского и Коркмасова.

"Произошла драка, которая переросла в перестрелку, в результате которой три человека были госпитализированы. Стрелявший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник агентства.

По его словам, стрельба велась из травматического оружия.