На Биробиджанской ТЭЦ из-за неисправности остановили один из котлов

ХАБАРОВСК, 23 янв – РИА Новости. Один из пяти котлов Биробиджанской ТЭЦ в Еврейской автономной области остановлен для ремонта после обнаружения в нем свища, в связи с этим в домах жителей может похолодать, ремонт планируется закончить до конца дня, сообщает во вторник Дальневосточная генерирующая компания во вторник.

В настоящее время на территории южных районов Дальнего Востока, в том числе ЕАО, установились тридцатиградусные морозы.

"Специалисты Биробиджанской ТЭЦ обнаружили неисправность на одном из котлов станции утром 23 января. Для устранения свища персонал станции вынужден был остановить котёл и вывести его в ремонт. Завершить ремонтные работы планируется до конца дня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что связи с низкой температурой воздуха на Биробиджанской ТЭЦ максимально задействовано все оборудование, включая резервное. "В связи с поломкой температурный график теплоносителя отклонился от графика. На утро 23 января серьезных отклонений в температуре в домах жителей Биробиджана нет. Специалисты теплосбыта ТЭЦ приступили к мониторингу температуры в жилых домах и на социальных объектах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ТЭЦ прилагают все усилия для скорейшего завершения ремонта и включения оборудования в работу. Ситуация находится на контроле руководства ДГК, губернатора ЕАО и регионального главка МЧС.

Ранее сообщалась, что на Биробиджанской ТЭЦ в этом отопительном сезоне уже случались аварии. Так, в ноябре 2017 года также вышел из строя один котел, что привело к нарушению теплоснабжения жителей города. ДГК, в свою очередь, связывала возникающие проблемы с некачественной регулировкой теплового режима на центральных тепловых пунктах и внутридомовых сетях, за которые отвечают УК, а также с нарушениями градостроительного кодекса при застройке новых районов.

Биробиджанская ТЭЦ — крупная отопительная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой большую часть жителей столицы Еврейской автономной области на Дальнем Востоке. Станция была введена в эксплуатацию в 1958 году.