"Хабаровских живодерок" отправили в колонию

ХАБАРОВСК, 23 янв – РИА Новости. Двух юных хабаровчанок, осужденных за жестокие убийства животных, отправили из СИЗО в Хабаровске, где они находились во время следствия и суда, в колонию, сообщил РИА новости пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края Дмитрий Баданин.
8.9%Крупного денежного штрафа
9.8%Принудительных работ
61.1%Лишения свободы
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"Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе", — сказал Баданин.
Местные СМИ сообщают, что девушек отправили в колонию в Иркутской области, однако собеседник воздержался от комментариев о том, где они будут отбывать наказание. Третий осужденный Виктор Смышляев пока находится в СИЗО.
В августе Индустриальный районный суд вынес приговор по делу о жестоких убийствах животных, установив, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания.
Знакомый осужденных Виктор Смышляев признан виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.
В декабре 2017 года, рассмотрев апелляцию осужденных, Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, поскольку срок давности за преступления по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Оскорбление чувств верующих" истек. Смышляеву приговор оставлен без изменений.