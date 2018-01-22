Прокурор запросит наказание для Белых 24 января

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду проведет прения по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Андрей Грохотов.

Ожидается, прокурор в ходе прений выскажет свою позицию, а также попросит для экс-губернатора наказание, которого, по его мнению, тот заслуживает.

"Действительно, прения планировались сегодня, однако суд дал нам еще немного времени поработать. В среду защита закончит представлять доказательства, и мы перейдем к прениям", — сказал Грохотов.

Адвокат заявил, что состояние здоровья Белых улучшилось. "Его нахождение под присмотром врачей без доставки в суд отразилось в лучшую сторону. Никита Юрьевич получает лечение, каждодневные капельницы, стал чувствовать себя лучше", — добавил Грохотов.

Он отметил, что позиция Белых по обвинению остается прежней: "Я буду просить суд полностью оправдать Никиту Юрьевича, он стал жертвой оговора некоторых лиц, свою вину ему признавать не в чем", — сказал защитник.

Заседание, как и несколько последних, будет выездным. Белых тяжело добираться до суда, и суд проходит в СИЗО "Матросская Тишина".

Белых был переведен в это СИЗО из "Лефортово", поскольку там есть больница. Он жалуется на повышенное давление, у него диагностировали предынсультное состояние, в суд неоднократно вызывали скорую помощь.

По версии следствия, в 2012–2016 годах бывший губернатор лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых своей вины не признает.