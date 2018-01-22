В Москве девушка на Range Rover сбила пешехода и врезалась в столб

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На востоке Москвы легковой автомобиль врезался в мачту городского освещения, задев при этом проходящего мимо человека. Видео происшествия опубликовано на YouTube.

На записи, сделанной видеорегистратором, видно, как автомобиль марки Range Rover на полной скорости врезается в столб. При этом белый внедорожник сбил одного из пешеходов.

На место происшествия приехала машина скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

По информации Агентства городских новостей "Москва", инцидент произошел на шоссе Энтузиастов напротив дома 12а.

Как утверждают пользователи соцсетей, в результате аварии пострадала лишь девушка-водитель.